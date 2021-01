L'immense coup de gueule d'André Villas-Boas sur l'arbitrage

La suite après cette publicité

Depuis quelque temps maintenant, l'Olympique de Marseille a un problème avec l'arbitrage. Contre Rennes, Pape Gueye avait été exclu pour une faute assez compliquée à sanctionner et semaine après semaine, André Villas-Boas, le coach de l'OM, explique que son équipe est la plus cartonnée de Ligue 1, bien plus que leurs adversaires. Ce samedi soir, contre l'AS Monaco, les Phocéens ont perdu (1-3), et ont récolté bon nombre de cartons jaunes.

Mais ce n'est pas la seule erreur qui fait parler. La première concerne un éventuel penalty pour une faute de Caio Henrique sur Dimitri Payet. La seconde concerne le corner d'où provient le deuxième but de Monaco (il n'y avait pas corner) et une semelle de Krépin Diatta sur Balerdi, où l'ancien joueur du championnat belge ne récolte qu'un carton jaune, alors que Dimitri Payet contre l'OL ou même Houssem Aouar contre Montpellier, avaient été exclu pour le même type de geste.

« La fête continue »

Forcément, en conférence de presse, AVB est revenu sur ces éléments : « sur cela (le corner, ndlr), le VAR ne peut pas intervenir, l'arbitre a fait une erreur, ça peut arriver. Il s'est excusé, pas de problème. Mais à la 80e minute, c'est carton rouge. Payet prend trois matches à Lyon et là c'est carton jaune. Ensuite, il y a un penalty indiscutable sur Payet. L'arbitre ne l'a pas donné. Pourquoi il ne l'a pas donné ? Parce qu'on a un arbitre inexpérimenté à la VAR, il a sept matches de Ligue 1 et il ne veut pas intervenir par rapport à Lextexier, l'arbitre de la rencontre. Peut-être qu'il n'y avait pas de connexion avec le car parce qu'on a une expulsion et un penalty pour l'OM. »

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et il a ressorti ses sempiternelles phrases sur la différence de traitement entre l'OM et les autres : « l'OM sort de là avec trois joueurs suspendus aussi, la fête continue. C'est toujours la même chose, une équipe la plus cartonnée. On a un rouge pour les autres qui est évité. Ce qui me révolte un peu, c'est qu'on intervient avec nos avocats qu'on parle de semelle dans l'air et toutes les conneries qu'on écoute. On n’a pas les mêmes décisions quand c'est l'OM qui joue. Il y avait déjà 2-1, mais quand c'est le penalty non, parce que Caio (Henrique, ndlr) fait la faute avec son bras sur Payet. Il y a aussi le corner, mais le corner, ça peut passer ». La prochaine rencontre contre Rennes, le week-end prochain, va être animée !