Real Madrid-AS Monaco : les compositions probables

«Real Madrid-AS Monaco, une affiche de malades», titre Monaco Matin, ce mardi, pour annoncer le déplacement du club de la Principauté à Santiago Bernabeu. Si l’on va au bout de la métaphore médicale, on ajoutera que le Real Madrid souffre d’une grippette pendant que l’ASM est en pleine pneumonie. Car mine de rien, le Real figure dans le top 8 de la Ligue des Champions et est revenu à 1 point du FC Barcelone en Liga. Pendant que Monaco est 9e de Ligue 1 et 19e de Ligue des Champions, sans la moindre certitude de qualification.

D’ailleurs, pour arracher les barrages, l’équipe entraînée par Sébastien Pocognoli serait bien inspirée de réaliser un coup sur la pelouse madrilène. Mais comment ? On se pose la question tant elle affiche un visage désastreux (7 défaites lors des 8 derniers matches de L1). Cela dit, en Europe, Monaco reste sur une victoire, acquise face à Galatasaray. Il faudra quand même un miracle pour ramener quelque chose, au regard des difficultés actuelles et de la liste d’absences, toujours impressionnante. Au but, Köhn remplace Hradecky, blessé, avec une défense à 4 incarnée par Vanderson, Kehrer, Dier et Ciao Henrique. De l’expérience a priori.

Des blessés de chaque côté

Au milieu, Zakaria et Teze devraient faire la paire, avec Akliouche, Fati et Golovine pour amener de la vitesse, de la maîtrise et de la percussion offensivement. Enfin, Balogun va débuter à la pointe de l’attaque. L’espoir fait vivre, et la composition probable du Real Madrid donne de l’espoir. Car l’hécatombe de blessures touche aussi la capitale ibérique. Devant l’immuable Courtois, c’est une charnière Huijsen-Asencio qui va démarrer, avec Valverde en guise de latéral droit et Fran Garcia en latéral gauche. Pas vraiment la défense type du Real Madrid.

Au milieu, Aurélien Tchouaméni sera épaulé par Arda Güler et Jude Bellingham. Devant, Kylian Mbappé, bien que diminué, sera bien présent pour affronter son ancien club et gonfler ses statistiques personnelles. Il sera accompagné par Vinicius Jr sur le côté gauche. Sur le côté droit, la presse madrilène hésite entre Mastantuono et Gonzalo Garcia mais c’est le premier nommé qui semble en pole position.