SPL : le pont d’or que propose l’Arabie saoudite à un arbitre italien

Il y avait eu des signes avant-coureurs, avec quelques rencontres arbitrées de temps en temps sans entrer en collision avec celles du championnat italien, mais maintenant la rumeur devient insistante à l’approche de l’année 2024. Daniele Orsato, actuellement considéré comme le meilleur arbitre italien et l’un des meilleurs dans le monde, est dans le viseur du football saoudien et émirati pour la saison prochaine, selon les informations du journal italien Tuttosport. Si Daniele Orsato venait à accepter la très riche offre saoudienne et émiratie, il recevrait plus du double de son salaire actuel en tant qu’arbitre de Serie A.

L’Association italienne des arbitres (souvent désignée par l’acronyme AIA) encaisserait un énorme coup dur, alors que l’arbitrage italien a encore du mal à se relever de l’affaire Rosario d’Onofrio, ancien patron de l’institution arbitrale accusé d’avoir importé six tonnes de drogue en Lombardie. De plus, Tuttosport rappelle que Daniele Orsato est considéré comme un probable futur président d’AIA, capable de réformer et développer l’arbitrage italien, une fois sa retraite annoncée.