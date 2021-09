Arsen Zakharyan, la pépite russe qui met déjà les plus grands clubs à ses pieds

La suite après cette publicité

Dauphin du Zenit Saint-Petersbourg dans le championnat russe, le Dynamo Moscou de Sandro Schwartz est particulièrement redoutable en ce début de saison. Avec un effectif jeune où plusieurs talents s'épanouissent tels que Konstantin Tyukavin (19 ans), Daniil Lesovoy (23 ans), Sebastian Szymanski (22 ans), Denis Makarov (23 ans), Daniil Fomin (24 ans) ou encore Nikola Moro (23 ans) et quelques cadres comme Guillermo Varela (28 ans), Fabián Balbuena (30 ans) ou encore Anton Shunin (34 ans), le club moscovite ne manque pas d'argument. Mais le principal (avec Sebastian Szymanski) est très possiblement le jeune milieu de terrain Arsen Zakharyan. Seulement âgé de 18 ans, il est en train de prendre une sacrée dimension depuis plusieurs mois.

Une année 2021 radieuse pour lui

Arrivé à l'académie du Dynamo Moscou en 2017, il s'est développé au cours des dernières années jusqu'à faire ses grands débuts le 1er novembre 2020 lors d'un match contre Tambov. Auteur d'une autre rentrée quelques semaines plus tard contre Rostov, il connaît sa première titularisation en 2021 pour la toute première rencontre du Dynamo Moscou en championnat depuis la longue trêve hivernale. Face à l'Akhmat Grozny, il dispose du temps nécessaire pour faire valoir son talent et ouvre son compteur alors qu'il n'a que 17 ans. L'histoire est alors en marche pour le natif de Samara, qui termine l'exercice avec 3 buts et 5 passes décisives en 13 matches.

Entre temps, il avait réussi à s'offrir une présence à l'Euro U21 2021 avec la Russie (il dispose de la binationalité arménienne) grâce à ses performances. Titularisé d'entrée contre l'Islande, il inscrit un but et délivre une passe décisive pour une victoire 4-1. Il devient d'ailleurs le plus jeune joueur à marquer dans cette compétition effaçant le précédent record qui était détenu par Raul Gonzalez, la légende espagnole du Real Madrid. Si contre la France (défaite 2-0) et le Danemark (défaite 3-0), son équipe n'a pas fait le poids, les confirmations sont en train d'arriver et c'est sans grande surprise qu'il est présent dans la liste élargie de la Russie pour l'Euro 2020. Malheureusement pour lui, Arsen Zakharyan devra quitter le rassemblement suite à une angine qui le privera de la compétition.

International russe et suivi par de grosses écuries

Si la déception était présente, celle-ci a été vite évacuée par le polyvalent milieu de terrain. Capable de jouer en tant que relayeur, milieu offensif, ailier gauche, ailier droit et même en tant que faux neuf, Arsen Zakharyan est un vrai couteau suisse pour ses entraîneurs. Très technique, avec une belle vision du jeu et une faculté à avaler les espaces laissés par l'adversaire, le joueur de 18 ans a mis ses capacités en exergue en ce début de saison. Déjà buteur à deux reprises comme dimanche lors du choc contre Sochi (1-0) et passeur décisif à deux reprises (plus un penalty obtenu) en huit matches, il est l'un des hommes forts du Dynamo Moscou. D'ailleurs avec 3 tirs (4e total du championnat) et 2,8 passes clefs (5e total du championnat) en moyenne par match, Arsen Zakharyan est un joueur qui a une grosse production. Ces performances ont conduit à son retour en sélection russe et à ses premières capes contre la Croatie (0-0) et Malte (2-0).

Plutôt intéressant lors de ces rencontres, le milieu russe avait évolué dans un rôle très offensif. À lui de poursuivre ainsi en sélection puisqu'il est considéré comme l'un des plus gros prodiges russes des dernières années (à l'instar du jeune Sergey Pinyaev qui évolue au Krylya Sovetov). D'ailleurs, les plus grosses équipes européennes se sont déjà positionnées. Ainsi, le RB Leipzig et Chelsea ont pris la température pour le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024. Arsen Zakharyan disposerait d'ailleurs d'une clause de 15 millions d'euros uniquement activable pour un départ vers les 5 plus gros championnats européens. D'ailleurs, le FC Barcelone serait aussi sur les rangs (tout comme Bruges et Sassuolo qui ont tenté le coup) comme l'a révélé le journaliste russe Nobel Arustamyan. Dernièrement, RBC a même annoncé la présence du Borussia Dortmund parmi ses prétendants. Des intérêts qui devraient continuer de grandir compte tenu des performances du jeune prodige russe.