Liverpool - Aston Villa : les compositions officielles

La Premier League est à l’honneur sur le site Foot Mercato ! Ce dimanche, Liverpool accueille dans son antre mythique d’Anfield, Aston Villa, pour le compte de la 4ème journée de championnat d’Angleterre. Une rencontre très attendue dans le Royaume entre deux formations plutôt en forme en ce début d’exercice 2023-2024. Quatrièmes de Premier League (7pts), et victorieux d’un choc haletant le week-end dernier face à Newcastle (1-2), les Reds espèrent poursuivre leur bonne série afin de raccrocher le wagon de tête au classement du championnat. En face, les Villans (7e, 6pts) tenteront de remporter une troisième partie consécutive après deux succès probants face à Everton (4-0) et Burnley (1-3). Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h00.

La suite après cette publicité

Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Jurgen klopp a décidé d’opter pour son traditionnel schéma tactique organisé en 4-3-3, performant depuis le début de saison. Sans grande surprise, en l’absence de Virgil van Dijk (suspension) et Ibrahima Konaté (blessure), Joe Gomez est aligné en défense centrale avec Joel Matip. Le milieu de terrain est composé de Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Curtis Jones, tandis que Luis Diaz, Mohamed Salah et Darwin Nunez sont titulaires en attaque. Du côté des visiteurs, Unai Emery a tranché et aligne pour cette confrontation un système organisé en 3-4-2-1. La ligne offensive est emmenée par Moussa Diaby et John McGinn, alors qu’Ollie Watkins occupe la pointe de l’attaque. A noter les présences de Boubacar Kamara au milieu devant l’arrière-garde et Lucas Digne sur le flanc gauche. Nouvel arrivant, Clément Lenglet débute sur le banc.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson - Szoboszlai, Mac Allister, Jones - Salah, Nunez, Diaz.

La suite après cette publicité

Aston Villa : Martinez - D.Carlos, Konsa, P.Torres - Cash, Kamara, Douglas Luiz, Digne - Diaby, McGinn - Watkins.

Si vous avez moins de 26 ans, découvrez l’offre RAT+SPORT de CANAL+ (valable jusqu’au 11 octobre). Elle vous permet de bénéficier pour seulement 19,99€/mois, sans engagement, de la totalité de l’offre CANAL+ SPORT. Avec ce pack, vous aurez accès à 2 affiches de Ligue 1 UBER EATS par journée, ainsi que 100% de la Premier League et de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE.