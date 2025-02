Ligue des champions : le PSG ne fait pas le malin face au Stade Brestois

Demain, le Paris Saint-Germain affronte Brest dans le cadre du barrage aller de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle les champions de France partent largement avec les faveurs des pronostics. C’est simple : en 21 confrontations, le PSG s’est imposé à 18 reprises et n’a concédé le nul que trois fois. Aucune défaite donc. Sur le papier, les Rouge et Bleu ont donc tout pour écarter la bande d’Éric Roy. D’autant que le visage affiché par les Franciliens depuis le début de l’année 2025 est rayonnant, aussi bien en Ligue 1 qu’en C1. Sans oublier une victoire récente 5-2 face aux Bretons.

Mais au sein de l’effectif parisien, s’il y a bien une erreur à ne pas commettre, c’est de sous-estimer le SB29 et de penser que l’affaire est déjà pliée. Interrogé avant Luis Enrique, Nuno Mendes se méfie des Ty Zefs. « S’ils sont là, c’est parce qu’ils ont des qualités. C’est la Ligue des champions, l’équipe est concentrée pour demain. Ça va changer, c’est un match de Ligue des champions. La pelouse est moins bonne aussi. (Une pression supplémentaire d’être favori ?) On peut dire que oui, mais c’est la Ligue des champions, chaque détail compte. Si on n’est pas bien, Brest peut nous faire mal. Ils ont une bonne équipe. » Et si Mendes ne prend pas les Bretons à la légère, c’est parce que son coach sait que la rencontre de demain ne sera pas une partie de plaisir.

«Ils sont capables de marquer deux buts en deux minutes»

« Jouer contre eux a été difficile à la maison et à l’extérieur. Peu importe l’avantage que tu as, ils sont capables de marquer deux buts en deux minutes. Une équipe très bien construite. Une équipe qui entre beaucoup, qui te génère des problèmes tout le match. Un match contre Brest n’est jamais facile. Je ne sais pas ce qu’il va se passer demain sur le terrain. Nous sommes conscients de l’importance du match et de cette compétition pour le PSG. Il n’y aura pas d’excès de confiance. Brest est capable d’obtenir un bon résultat. Une équipe peut mériter le plus et ne pas passer. Contre Brest, on a toujours eu cette sensation de pouvoir marquer et… Ils centrent beaucoup, Ajorque tient très bien le ballon, Del Castillo peut créer des actions », a indiqué l’Espagnol, avant de poursuivre.

« C’est une équipe très bien construite et difficile à défendre. Presser une équipe qui a du jeu court et long n’est pas facile. Ils ont cette capacité de couper l’équipe en deux. C’est très facile pour Brest de créer du danger. Il me semble qu’à la 81-82 minute, il y avait 2-2, ensuite, il y a eu ces trois buts qui exagèrent un peu les mérites du PSG. On peut améliorer notre phase défensive ce qui sera vital. Nous sommes favoris, mais le foot nous réserve des surprises. On sait la difficulté de ce genre de match. La saison passée, Brest a été l’une des meilleures équipes. Ils ont fait de bonnes choses en Ligue des champions, ils peuvent se mesurer contre tous. Il faut féliciter Brest et son coach pour le niveau affiché. » Le message est passé.