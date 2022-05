A la découverte de Mathys Jean-Marie, international U20 portugais du Clermont Foot 63 libre comme l'air

Il l'est l'une des pépites de la sélection U20 du Portugal : buteur face à l'Allemagne (en Elite League) et l'équipe de France (match amical), Mathys Jean-Marie se fait déjà une belle place dans les catégories de jeunes de la Seleçao. Né à Ermont en mars 2022, l'attaquant a connu une «enfance plutôt paisible. (...) J’allais à l’école juste en face de chez moi et quand je finissais les cours, j’allais directement au foot à l’Entente Sannois Saint-Gratien qui était le meilleur club du département. C’était ma petite routine», nous confie-t-il.

La suite après cette publicité

Et déjà très jeune, le jeune joueur impressionne déjà par sa palette technique très étoffée : «je suis initialement un joueur de côté offensif qui aime percuter, avec des qualités de vitesse et de percussion intéressantes. Je suis aussi à l’aise techniquement ce qui me permet de chercher souvent les duels avec mon adversaire direct ou encore de multiplier les centres dans mon couloir, voire de rentrer à l’intérieur et frapper au but.» Un profil qui va taper dans l'œil d'une équipe professionnelle, qui lui fera quitter son Val-d'Oise natal...

En réserve à Clermont, mais en sélection au Portugal

C'est le Clermont Foot 63 qui se manifeste alors en 2019, à l'époque pensionnaire de Ligue 2, et lui «a proposé de faire des détections après avoir fait une saison pleine avec mon club. Elles se sont plutôt bien passées et peu de temps après, ils m'ont annoncé que j'avais été retenu pour rejoindre leurs effectifs.» Le natif du 95 intègre d'abord l'équipe des moins de 19 ans, où il réussit à démontrer ses qualités qui lui permettront de rejoindre la réserve, dans laquelle il prendra ses marques au fil des mois.

Ses prestations n'interpelleront pas son club en premier, mais la FPF (Fédération portugaise de Football). En effet, dès le début de la saison 2021/2022, Mathys Jean-Marie est sélectionné avec les U20 de la Seleção das Quinas. Une belle récompense pour lui, qui attendait néanmoins toujours sa chance au CF63 : «je m’étais fixé (cet objectif) en faisant en sorte de par mes performances de taper dans le viseur des scouts de l’équipe nationale. Dès que l’occasion s’est offerte à moi, je l’ai saisie et j’en suis fier, fier de ce que j’ai accompli et d’avoir su répondre aux attentes placées en moi. J’avais à cœur de rendre sur le terrain la confiance que l’on m’avait accordée.»

Un joueur travailleur et collectif

En plus d'engranger de l'expérience lors de ses rassemblements internationaux, Mathys Jean-Marie en a également profité pour découvrir de nouveau postes et d'améliorer ses qualités non négligeables : «j'ai aussi découvert avec la sélection portugaise U20 le poste d’avant-centre qui m’a beaucoup plu. Cela m’a permis de progresser dans d’autres compartiments du jeu et notamment le jeu dos au but. Je peux donc évoluer aujourd’hui à tous les postes de l’attaque.» En espérant un jour pouvoir côtoyer les A : «ce serait une grande fierté. La sélection portugaise de ma catégorie m’a fait confiance donc si la A fait de même, je n’hésiterais pas. Ce serait dans la continuité de ce que j'ai accompli jusqu'à présent.»

Pourtant, ces apparitions en sélection U20 (2 buts) ne changeant rien à son statut en Auvergne, mais il ne s'est pas laissé décourager et a tenu à s'illustrer avec l'équipe réserve : «individuellement, c’est une bonne saison même si j’ai pas pu faire tous les matchs en raison de convocations avec la sélection portugaise qui se chevauchaient avec le championnat de N3. J’ai notamment pu apporter mon aide en marquant des buts et délivrer des passes décisives. Mais collectivement, malgré un bon football, nous ne sommes pas là où l’on voudrait être au classement.»

Prêt à relever un nouveau défi

Après une 10e place avec la N3, Mathys Jean-Marie ne cache pas sa déception quant à son absence du groupe pro tout au long de la saison, surtout après avoir montré de belles choses en réserve et avec les U20 : «je pensais que les performances en sélection et en club m’aurait permis d’intégrer le groupe professionnel. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Il m'est arrivé de faire quelques séances avec eux et je pense leur avoir montré mes qualités. Cela a été confirmé par les retours positifs de l'entraîneur Pascal Gastien. Il m'avait dit de me tenir prêt. Il me tardait d’y retourner mais ça ne sait pas représenté à nouveau.»

Après avoir fait le point avec la direction auvergnate, l'international lusitanien quitte donc Gabriel-Montpied, à la recherche d'un nouveau défi : «je suis donc un joueur libre à l'issue de cette saison. Mon avenir va donc très certainement s'inscrire dans un autre club. J'ai quelques touches avec des clubs français et étrangers. On va prendre le temps de tout bien étudier afin de choisir le meilleur projet, celui qui continuera de me faire grandir. Je tenais à remercier malgré tout le Clermont Foot sans qui tout cela n'aurait pu être possible.»