PSG : Galtier et la polémique sur l'ambiance au Parc des Princes

Après des propos qui ont piqué les supporters du Paris Saint-Germain, notamment le CUP dans un entretien avec Le Parisien, Christophe Galtier a tenu à revenir dessus lors de son interview accordée à L'Équipe. Pour rappel, il avait déclaré au sujet du Parc des Princes : « Ce n'est peut-être pas l'endroit où il y a la plus grosse ambiance, mais c'est sûrement un des stades qui marquent le plus, avec sa beauté et son nom. »

Des propos qui n'ont pas plu aux intéressés. Il a tenu à rétablir une certaine vérité. « Je les comprends. Je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de grands clubs sans grands supporters. C'est une condition indispensable pour gagner. Il me tarde de voir l'ambiance du Parc lors des grandes soirées. Je sais que quand les supporters ont décidé de pousser, le Parc est une caisse de résonnance où l'on ne peut plus s'entendre. » Des mots qui rassureront peut-être les supporters parisiens.