L1 : Nantes refuse de reporter son match contre le PSG

Pas d’entraide entre le PSG et le FC Nantes. Alors que Paris jouera les 9 et 16 avril prochains ses matchs aller et retour contre Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions, l’écurie championne de France doit aussi se déplacer à la Beaujoire pour y affronter les Canaris le dimanche 13, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Et d’après les informations de Ouest-France, alors que les Parisiens ont demandé à leurs homologues bretons le report de la rencontre, ces derniers ont refusé.

La suite après cette publicité

La proposition du club francilien était celle-ci : jouer la rencontre en semaine, le mardi 22 ou le mercredi 23 avril. Mais les Nantais savent que l’affiche contre le PSG est leur plus gros match de la saison et craignent que leurs supporters ne puissent pas se déplacer hors week-end pour venir au stade. Également, en pleine lutte pour le maintien, Nantes serait alors contraint de passer deux semaines sans jouer en cas de report du match contre les pensionnaires du Parc des Princes, avant d’enchaîner trois rencontres en sept jours. Quoi qu’il en soit, ce sera à la LFP de trancher.