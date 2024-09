OM : Maxime Lopez regrette la rumeur Barça

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs formés à l’OM de ces dernières années, Maxime Lopez a surpris son monde cet été en signant du côté du Paris FC en Ligue 2. Auteur d’une saison correcte avec la Fiorentina en Serie A, le joueur de 26 ans a donc décidé de rebondir dans l’antichambre du foot français. De passage sur RMC, il a évoqué sa carrière mais aussi cette fameuse rumeur du FC Barcelone à ses débuts à l’OM en 2017. Une approche du club espagnol qui lui a fait plus de mal qu’autre chose à tout juste 18 ans.

La suite après cette publicité

«J’étais jeune, j’avais 18 ans, je sortais de ma première saison en professionnel. Quand tu es jeune, que tu arrives à jouer à Marseille, ton club formateur, et que ça se passe bien en plus, tu ne te rends pas compte. Quand tu joues à Marseille, tu as aussi plus de visibilité, tu es plus exposé. C’est vrai qu’après ma première belle saison, on a eu ces contacts. Au final, ça m’a desservi parce que j’ai eu six mois compliqués où j’ai joué en Ligue Europa mais très peu en championnat. (…) Je suis en plus un fan inconditionnel du Barça, enfin surtout de Messi. Me dire qu’à tout moment j’allais être dans le même vestiaire que Messi… C’était aussi l’époque où Ousmane (Dembélé) venait de signer au Barça. Le directeur sportif lui avait parlé de moi parce qu’on se connaissait un peu. Je me suis dit : ‘Si je suis bon toute la saison…’ Mais c’est en pensant comme ça que tu te trompes totalement», a-t-il notamment confié.