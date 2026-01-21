LdC : quels adversaires pour l’OM, le PSG et Monaco à une journée de la fin ?

Les clubs français ont mordu la poussière. Après les défaites du PSG et de l’AS Monaco, l’OM a également rendu les armes, ce mercredi soir, contre Liverpool (0-3). Résultat, à une journée de la fin, les champions d’Europe parisiens occupent la 6e place, tandis que l’OM et l’ASM ont glissé aux 19e et 21e rangs. Si les positions restaient ainsi, le PSG, présent dans le top 8, pourrait alors défier Manchester City (11e), l’Atlético de Madrid (12e), Monaco ou le PSV (22e) au tour suivant.

De son côté, l’AS Monaco pourrait retrouver le PSG en huitièmes de finale, à condition d’éliminer Manchester City ou l’Atlético de Madrid lors des play-offs. Tottenham figure également parmi les possibles adversaires des Asémistes. Enfin, l’OM devra passer par les play-offs et pourrait, à l’heure où nous écrivons ces lignes, retrouver l’Atalanta (13e) ou l’Inter (14e). En cas de victoire, c’est le Real Madrid ou… Liverpool qui se présenterait. Deux sacrés morceaux…