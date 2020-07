Suivez la rencontre SV Heimstetten-Olympique de Marseille en direct commenté

18h22 - Heimstetten avec Beckenbauer dans ses rangs !

La suite après cette publicité

Club du quartier de Kircheim, à Munich, le SV Heimstetten a terminé à la 14ème place de son championnat. Dans ses rangs, l’équipe allemande peut notamment compter sur Luca Beckenbaueur… petit fils de Franz, ancien entraîneur olympien (saison 1990-1991) et légende du football allemand.

18h20 - Coup d'envoi dans 10 minutes à Grassau !

18h10 - Toujours quelques absents, Balerdi pas sur la feuille

Comme face à Pinzgau Yoann Pelé, Maxime Lopez (blessé), Lucas Perrin (blessé) et Christopher Rocchia (blessé) manquent à l'appel. Première absence cependant pour Valère Germain, qui avait disputé la seconde période face aux Autrichiens il y a trois jours. Enfin, la nouvelle recrue argentine, Leonardo Balerdi n'est pas sur la feuille de match.

18h05 - Le deuxième onze de la présaison de l'OM !

Pour cette rencontre, le coach olympien s'appuie au coup d'envoi sur un 4-3-3, et aligne cette fois Sakai, Khaoui - au poste de latéral gauche - Kamara, Strootman, Aké et Payet d'entrée de jeu. Mandanda, Alvaro, Caleta-Car, Sanson et Thauvin sont de nouveau titulaires.

Le 𝐗𝐈 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓 choisi par André Villas-Boas pour le second match de préparation ⚪️🔵#SVHOM à suivre à 18h30 sur Twitch 👉 https://t.co/UPTTinxZ9d et https://t.co/LYrWiNbP30 🖥 pic.twitter.com/zDLqhXXXjJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2020

18h00 - Joueurs et officiels testés au Covid-19

Michael Matejka, le directeur du football du SV Heimstetten, a confirmé que tous les joueurs avaient été testés à l'avance pour le Coronavirus. L'approbation officielle du match a été donnée mercredi, le jour du match. Un arbitre satisfaisant aux règles sanitaires en vigueur en Allemagne a également été trouvé en temps utile.

17h57 - Heimstetten reçoit une autorisation spéciale pour affronter l'OM !

Le SV Heimstetten joue en amical le mercredi 22 juillet contre l' Olympique de Marseille à Grassau, alors que les matches amicaux ne sont pas encore autorisés en Bavière. C'est grâce à une autorisation spéciale émanant du ministère de l'Intérieur allemand que les pensionnaires de D4 vont pouvoir jouer !

17h55 - Une D1 slovaque puis le grand Bayern au programme

Après la rencontre de cette fin d'après-midi, les Olympiens ont deux nouveaux matches au programme. Dans trois jours (samedi 25 juillet, 16h), ils affronteront le FC DAC 1904 Dunajská Streda, 3e du dernier exercice de Fortuna Liga (D1 slovaque). Il seront ensuite confrontés au grand Bayern Munich, le vendredi 31 juillet à 16 heures au Bayern Campus.

L'OM affrontera le @FCBayern, 5 fois vainqueurs de la 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 et 30 fois 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱'𝗔𝗹𝗹𝗲𝗺𝗮𝗴𝗻𝗲, le vendredi 31 juillet. #AudiFootballSummit



Plus d'infos 👉 https://t.co/QIuEWV5xQE pic.twitter.com/65HNXIDpjU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2020

17h50 - L'OM débute sa préparation par un succès

Pour son premier match amical de l'été, l'Olympique de Marseille avait rendez-vous avec le FC Pinzgau. Et face à la formation autrichienne, l'équipe d'André Villas-Boas a décroché la victoire (5-1). Le résumé de la rencontre est à retrouver ici.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! | #FCPSOM 1️⃣-5️⃣



Nos Olympiens débutent de la meilleure manière leur série de matchs de préparation avec une victoire face au @FCPSen 🔥



🖥 Rendez-vous mercredi 22/07 pour une nouvelle diffusion sur @Twitch du match face au SV Heimstetten ! pic.twitter.com/neY9CzZdh7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2020

17h45 - Bienvenue au Sportzentrum Brandstätt de Grassau !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur FM pour suivre en direct commenté la deuxième rencontre de préparation estivale de l'Olympique de Marseille ! Dans la ville allemande de Grassau, où ils ont établi leur camp de base, les Olympiens affrontent le SV Heimstetten, formation de 4e division allemande (Regionalliga Bayern), à 18h30 !

𝐈𝐓'𝐒 𝐓𝐈𝐌𝐄 💥



Nos Olympiens affrontent le SV Heimstetten pour leur deuxième match de préparation 🔥



Suivez gratuitement la rencontre à 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 sur @Twitch et https://t.co/LYrWiNbP30 👉 https://t.co/zH2S7cJgHF pic.twitter.com/iSMURwrOtL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2020

Avant-match