Racisme : Antoine Griezmann présente ses excuses

Lors de l'été 2019, le FC Barcelone était en tournée au Japon pour sa préparation. À l'hôtel, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont eu un comportement critiqué sur les réseaux sociaux pour une certaine connotation raciste envers le personnel nippon. Cette résonance a eu lieu suite à la divulgation d'une vidéo où on voit les deux hommes plaisanter. Si les excuses d'Ousmane Dembélé ont été maladroites, Antoine Griezmann a eu un discours plus sobre.

La suite après cette publicité

Présentant ses excuses, il a aussi critiqué l'interprétation de ce court extrait vidéo : «je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais.»