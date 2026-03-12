Menu Rechercher
Commenter 30
UEFA Europa League

Des supporters du Celta de Vigo ont tabassé des Lyonnais

Par Tom Courel
1 min.
Police espagnole @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Celta Vigo Lyon Voir sur CANAL+

Les avant-matchs aux abords des stades sont souvent agités dans le milieu du football européen. Mais, les veilles de match ne sont-elles pas encore plus violentes ? Dans la ville de Vigo hier soir, des Lyonnais peuvent vraisemblablement en témoigner. En effet, des supporters français avaient pris place dans un bar avant d’aller supporter leur formation contre le Celta en Ligue Europa ce jeudi soir (21h). Une rencontre tant attendue par les deux camps en Espagne, puisque ce huitième de finale oppose deux équipes très compétentes en championnat. Mais cette tension, ô combien palpable, s’est finalement transformée en affrontement…

La suite après cette publicité

Comme le révèle AS, un groupe d’environ 50 ultras locaux se sont rendus au 20th Century Rock, un restaurant bien connu du centre de Vigo, pour agresser une trentaine de Français qui buvaient un verre à ce moment-là. De nombreux dégâts ont donc étés causés, mais ce n’est pas tout. Trois personnes ont gravement été blessées, deux sont même partis à l’hôpital. Avec des cagoules, armés de bâtons, allant jusqu’à casser des vitres, les Espagnols ont assombri brutalement leur soirée. En fin de compte, ils ont réussi à se cacher dans le lieu et la police nationale est intervenue quelques minutes après, tout comme les ambulances présentes pour soigner les victimes. Le choc est lancé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Celta Vigo
Lyon

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier