Des supporters du Celta de Vigo ont tabassé des Lyonnais

Les avant-matchs aux abords des stades sont souvent agités dans le milieu du football européen. Mais, les veilles de match ne sont-elles pas encore plus violentes ? Dans la ville de Vigo hier soir, des Lyonnais peuvent vraisemblablement en témoigner. En effet, des supporters français avaient pris place dans un bar avant d’aller supporter leur formation contre le Celta en Ligue Europa ce jeudi soir (21h). Une rencontre tant attendue par les deux camps en Espagne, puisque ce huitième de finale oppose deux équipes très compétentes en championnat. Mais cette tension, ô combien palpable, s’est finalement transformée en affrontement…

Comme le révèle AS, un groupe d’environ 50 ultras locaux se sont rendus au 20th Century Rock, un restaurant bien connu du centre de Vigo, pour agresser une trentaine de Français qui buvaient un verre à ce moment-là. De nombreux dégâts ont donc étés causés, mais ce n’est pas tout. Trois personnes ont gravement été blessées, deux sont même partis à l’hôpital. Avec des cagoules, armés de bâtons, allant jusqu’à casser des vitres, les Espagnols ont assombri brutalement leur soirée. En fin de compte, ils ont réussi à se cacher dans le lieu et la police nationale est intervenue quelques minutes après, tout comme les ambulances présentes pour soigner les victimes. Le choc est lancé.