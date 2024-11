Man City : le triste record égalé par Pep Guardiola

Rien ne va à Manchester City. Après avoir perdu en League Cup contre Tottenham (2-1) et en Premier League à Bournemouth, la formation de Pep Guardiola a enchaîné un troisième revers de suite en s’inclinant contre le Sporting Portugal (4-1), en Ligue des champions, ce mardi soir. C’est la troisième fois que l’entraîneur ibérique connaît une troisième défaite d’affilée toutes compétitions confondues. La deuxième fois depuis son arrivée à City, en 2016.

Il faut remonter à la saison 2017-2018 pour voir les Cityzens se faire corriger à trois reprises. À l’époque, City avait perdu contre Liverpool, puis face à Manchester United, avant de perdre encore contre l’équipe entraînée par Jürgen Klopp. Mais malgré cette mauvaise passe, Guardiola ne veut pas céder à la panique. « Je veux me battre et ne pas abandonner, j’aime le défi qui m’attend en tant qu’entraîneur. Je n’abandonne pas, peut-être que les gens l’attendent, mais je n’abandonne pas. Je veux relever le défi et encourager les joueurs. Les joueurs qui veulent me suivre seront là. C’est le football », a indiqué l’entraîneur ibérique après la rencontre face au Sporting.