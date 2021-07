José Mourinho déplore la blessure de Spinazzola

À peine arrivé sur le banc de l’AS Rome que José Mourinho connaît sa première complication. Le Special One devra commencer sa saison sans son latéral gauche Leonardo Spinazzola, blessé au tendon d’Achille vendredi dernier. Invité en tant que chroniqueur à la radio britannique Talk Sport, l’entraîneur portugais s’est exprimé au sujet de sa blessure et de son possible remplaçant.

« L'Italie l'a perdu et c'est une perte terrible pour Roberto Mancini, mais imaginez-vous à quel point c'est mauvais pour moi de ne pas l'avoir pendant environ six mois. Emerson va maintenant le remplacer, c'est un bon joueur et expérimenté mais Spinazzola est vraiment incroyable », a-t-il déclaré au micro de Talk Sport.