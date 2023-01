Jean-Pierre Caillot revient sur le transfert d’Hugo Ekitike au PSG

La suite après cette publicité

Alors qu’Hugo Ekitike est arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain en provenance du Stade de Reims arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’attaquant de 20 ans ne fait pas encore l’unanimité dans la capitale. Son ancien président Jean-Pierre Caillot est revenu sur le transfert du jeune prodige sur le plateau de Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. «J’en ai rediscuté avec Luis Campos et je considère qu’ils n’ont pas fait une erreur en visant un garçon comme Ekitike, qui a un profil et qui sera un jour, vous verrez, un très grand joueur. Il confirmera. C’est un joueur qui est plein de qualités. Je n’ai pas l’impression d’avoir escroqué le Paris Saint-Germain» a tout d’abord confié le dirigeant de 61 ans.

Jean-Pierre Caillot a ensuite étayé son propos en rappelant que de nombreuses écuries européennes s’étaient intéressées à Hugo Ekitike lors du dernier mercato estival. «S’il n’y avait eu que le PSG pour se positionner sur le garçon, on aurait pu penser qu’ils n’avaient pas bien travaillé. Mais ce n’est pas du tout le cas. On a eu tous les grands clubs d’Europe, les principaux clubs allemands, anglais ou espagnols qui se sont intéressés à ce garçon. Ce n’est pas un hasard quand même» a notamment expliqué le dirigeant du Stade de Reims avant e conclure sur les prochaines échéances du club parisien et les possibilités pour son ancien joueur de se montrer : «je pense qu’ils avaient considéré aussi qu’à l’issue de la Coupe du monde, leurs trois stars (Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, ndlr) seraient peut-être un peu fatiguées et qu’elles auraient besoin de souffler. Ils attaquent une série très compliquée qui se terminera avec le Bayern Munich (en 8ème de finale aller de la Ligue des champions), donc ils auront besoin d’Hugo comme ils auront besoin d’autres joueurs.»

