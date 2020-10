Kevin De Bruyne dément l'existence de négociations avec Manchester City

Indéboulonnable dans l'esprit de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne (29 ans) est un cadre de Manchester City depuis son arrivée au club en 2015 pour 75 M€. Le Belge a encore deux ans et demi de contrat mais la presse anglaise indiquait déjà il y a quelques jours l'existence de discussions pour une prolongation. Elle est peut-être allée un peu vite en besogne car le joueur a assuré en conférence de presse qu'il n'y avait eu aucune discussion pour le moment.

«Je suis très heureux au club. Je peux dire maintenant que je n'ai pas parlé une seule fois à City, donc je ne sais pas pourquoi les gens disent que j'ai déjà accepté quelque chose. J'ai toujours dit à tout le monde que je me sentais vraiment heureux et à l'aise ici, donc si les gens du club veulent me parler, je suis ouvert à cela et nous verrons ce qui se passe mais, pour le moment, rien ne s'est passé, alors je continue comme ça.» Les Citizens ont visiblement l'intention de lui proposer un contrat jusqu'en 2025. De Bruyne aura alors 34 ans.