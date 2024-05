Real Madrid : les confidences de Carlo Ancelotti sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Ce n’est qu’une question de jour. Après un (très) long feuilleton, Kylian Mbappé va enfin rejoindre le Real Madrid. L’attaquant de l’équipe de France va quitter le PSG après 7 saisons et s’engager librement avec le club merengue qui rêve de l’attirer depuis le début de sa carrière. Si tout est bouclé, il ne manque plus que l’officialisation du transfert. Une officialisation qui devrait intervenir juste après la finale de Ligue des champions qui aura lieu ce samedi soir entre le Real Madrid et Dortmund.

En attendant, les différentes parties ne veulent rien lâcher et Kylian Mbappé continue de faire durer le suspens. «Mon prochain club sera bientôt officiel, c’est une question de jours. Je suis très excité par ça, je suis heureux. Nous avons juste à attendre quelques jours», a-t-il lancé à la BBC. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti esquive constamment les questions de la presse madrilène. Et le technicien italien a encore eu le droit à son lot de questions sur le Français dans un entretien pour Chiringuito de Jugones. S’il a encore essayé de botter en touche, l’ancien coach du PSG a donné des informations très intéressantes sur sa future gestion de l’effectif et sa tactique. «Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir, ce n’est pas négociable» a-t-il d’abord lancé.

Pas d’inquiétude pour gérer les égos

Alors que le journaliste avait soulevé la question d’une possible guerre d’égo dans le vestiaire madrilène avec Bellingham, Vinicius et donc Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair. «Bellingham est très mature, il est très sérieux, il n’a pas l’air d’avoir 20 ans. Il ne ressemble pas à un enfant comme Arda Güler. Jude est plus un frère qu’un fils. Beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, mais petit ego. a confié le technicien italien avant d’enchaîner. Il y a très peu d’ego et c’est un aspect très important de cette équipe. L’ego n’est pas une mauvaise chose, mais il faut le distinguer de la personnalité. Par exemple, je n’ai jamais eu un joueur avec le caractère, les c…, de Sergio Ramos, c’était un spectacle. Pepe avait peu d’ego mais beaucoup de personnalité. Cristiano Ronaldo, beaucoup d’ego et beaucoup de personnalité. Mais l’ego n’est pas mauvais, il va de pair avec la personnalité.»

De quoi rassurer les supporters madrilènes qui craignaient que l’arrivée de Kylian Mbappé chamboule l’équilibre. Carlo Ancelotti ne semble donc pas craindre cette gestion tendue des stars madrilènes. Et il a aussi tenu à expliquer pourquoi KM7 rêvait tant de rejoindre la Casa Blanca dans sa carrière. «Le rêve de Kylian Mbappé de jouer au Real Madrid ? Moi aussi j’ai rêvé d’aller au Real Madrid. J’ai fréquenté de nombreux clubs, mais Madrid et Milan ont quelque chose de spécial. Pour vous dire, l’autre jour, j’ai beaucoup souffert de la défaite en finale de l’EuroLeague (ndlr : le Real Madrid a perdu face à Fenerbahçe au basket) ». L’intégration de Kylian Mbappé à l’effectif madrilène a déjà commencé et Carlo Ancelotti semble être le mieux placé pour intégrer sans accroc le Bondynois à l’équipe aussi bien sur qu’en dehors des terrains.