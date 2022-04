PSG : les mots de Kylian Mbappé après le large succès à Clermont

Chaque sortie de sa part est toujours attendue. Très bavard la semaine passée après la victoire parisienne contre le FC Lorient en Ligue 1, avec des déclarations fracassantes sur son avenir, Kylian Mbappé a encore parlé quelques instants après le succès du Paris Saint-Germain ce samedi soir sur la pelouse du Clermont Foot 63 (6-1). Auteur d'un triplé et d'une passe décisive, l'international français, crédité d'un 9/10 par notre rédaction, s'est d'abord réjoui du succès au micro de Canal + Décalé : «on est contents, on a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on en a donné aussi. On continue notre route vers ce dixième titre, il n'est plus très loin et on est satisfaits.»

Meilleur buteur de notre Championnat (20 buts) mais également meilleur passeur (14 caviars), le joueur de 23 ans a régalé avec ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi et leur entente a été excellente. De quoi ravir KM7 même si tout est arrivé un peu tard : «c'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Il y a eu pas mal de circonstances et d'événements qui ont fait qu'on a un peu été retardés. On est 3 joueurs de qualité, on essaye d'aider l'équipe au maximum et c'est arrivé aujourd'hui.» Mais Kylian Mbappé n'en est pas resté là et a aussi parlé de la suite et des supporters.

«On a eu une douleur qui est encore présente mais on doit toujours positiver»

«La vie est comme ça. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Il faut toujours regarder devant, c'est passer maintenant. On a eu une douleur qui est encore présente mais on doit toujours positiver, montrer qu'on est un grand club, une grande équipe, et qu'on est ici pour gagner des trophées. (...) On est toujours attendus. On va continuer jusqu'à la dernière journée. On va essayer de prendre du plaisir et en donner comme aujourd'hui», a enchaîné le Français en évoquant notamment le Classique du week-end prochain contre l'Olympique de Marseille (dimanche 17 avril).

Kylian Mbappé, qui a esquivé les questions sur son avenir puisqu'il en avait déjà parlé dimanche dernier, a conclu son intervention en parlant des supporters : «j'aimerais qu'ils soient toujours avec nous. S'ils sont avec nous, ça sera magnifique mais s'ils ne le sont pas, on fera notre travail parce qu'on est payés pour ça et on est contents de venir jouer un Classico.» Le message est passé, le numéro 7 parisien espère avoir le soutien des fans dans une semaine au Parc des Princes pour un match toujours très important.