L’Argentine malmène Kylian Mbappé pendant ses festivités

L'Argentine célèbre ses héros. Depuis cette nuit et le retour des nouveaux champions du monde au pays, les festivités ne s'arrêtent pas. Le gouvernement a même décrété que ce mardi serait un jour férié dans le pays afin que le plus de monde possible puisse assister au défilé dans la capitale Buenos Aires. La fête a déjà débuté depuis longtemps. On estime même qu'entre 4 et 5 millions de personnes sont présentes. Une véritable folie populaire qui engendre aussi quelques excès.

Certains hinchas sont montés au sommet de l'obélisque Plaza de la Republica, à plus de 60 mètres de haut sans aucune mesure de sécurité. D'autres images complètement folles ont été relevés comme ces deux supporters qui ont tenté de prendre place aux côtés des joueurs dans le bus à impérial. Les deux hommes ont sauté d'un pont, le premier réussissant son coup, quand le second a rebondi sur le toit du bus avant de tomber trois mètres plus bas au milieu de la foule...

Mbappé, pris pour cible

D'autres ont repris le chant des joueurs après la victoire dans le vestiaire et la fameuse minute de silence pour Mbappé. D'après RMC, qui est présent sur place, il y en a autant pour le buteur du PSG que pour le couronnement de l'Argentine. Alors qu'Emiliano Martinez en a remis une couche en présentant une poupée à l'effigie du Français, les supporters eux aussi ont décidé de faire du triple buteur en finale leur victime favorite. Il cristallise visiblement pas mal d'hostilités, notamment depuis ses déclarations sur le football sud-américain.

Entre insultes qui pleuvent, sans parler de très nombreux messages racistes présents sur les réseaux sociaux en amont même de la finale, cercueil brûlé avec sa photo et autres, Mbappé est la cible de ces festivités un peu particulières. Certains évoqueront sans doute du folklore, et une culture du chambrage et du supportérisme bien différente qu'en Europe et ailleurs, toujours est-il que la folie du moment a dû être interrompue. Bloqués, les joueurs ont fini par être évacués en hélicoptère vers le centre d'entraînement de l'Albiceleste.