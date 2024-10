Joan Laporta hurle au complot contre le FC Barcelone

Le FC Barcelone retrouve la compétition demain à l’occasion de la réception du Séville FC à Monjuïc (21h), dans le cadre de la 10e journée de Liga. Ce samedi, c’est aussi jour d’Assemblée générale au club. Les comptes du club ainsi que différentes composantes sont présentés aux socios, d’autant que cette année les Blaugrans fêtent leurs 125 ans et que différents projets faramineux sont en cours. On parle notamment des travaux du Camp Nou (1,5 milliard d’euros) qui doivent prendre fin dans quelques semaines avec une capacité totale de 100 000 personnes prévue en 2026. D’ailleurs, il ne faudra plus dire Camp Nou mais Espai Barça.

«Nous avons été courageux. Ça sera le meilleur stade du monde» se réjouit d’emblée Joan Laporta lors de son discours face aux socios alors que cette nouvelle enceinte doit permettre une augmentation considérable des revenus. La suite a été bien plus offensive. Au milieu de toutes les données économiques se voulant rassurantes pour l’avenir, le président élu en 2021 en a profité pour tacler tous les détracteurs du club. Ils sont nombreux d’après lui, surtout au lendemain de la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), de contraindre le club à payer une amende de 500 000 euros pour non-respect du fair-play financier.

Le discours victimaire de Laporta

Pour Laporta, le club se bat contre vents et marées alors même qu’il estime avoir considérablement redressé la situation depuis son arrivée. «Nous avons réussi à ne pas prêter attention aux prédictions catastrophiques de certains. Cela a été un point important qui nous a donné la force d’achever le redressement du club. Le chemin ne touche pas encore à sa fin, mais il est vrai que nous sommes dans une meilleure situation sportive et économique qu’en 2021. Ce club ne fonctionne pas par inertie. Il fonctionne parce qu’il y a des gens qui travaillent dur et bien.» Avec le départ de certains joueurs, à commencer par Messi, la masse salariale du club a par exemple diminué de 170 M€.

«Nous sommes à la veille du 125ème anniversaire, nous construisons un stade… Je vois les culés heureux. Il y a des signes que le club a été sauvé. Les indicateurs le montrent. La majorité d’entre nous est heureuse, nous avons une équipe qui motive. Vivement le week-end pour voir Lewandowski, Lamine, Pedri, Casado, Iñigo… Cette démonstration de force de Koundé, Balde… Nous attendons avec impatience le retour des blessés Gavi, Fermín, Araujo, Frenkie, Chirstensen, Ter Stegen. … Il fallait renforcer nos objectifs et nous l’avons fait en un temps record» vante un Laporta faisant au passage le bilan de ses deux tiers de mandat. Il s’agit donc de se créer des ennemis pour se montrer plus fort.

«Ils veulent nous détruire»

«Notre hymne le dit. Nous luttons contre tout et contre tout le monde. Ce n’est pas une victimisation. Nous luttons contre ceux qui font appel à plusieurs reprises au cas Negreira, et que nous gagnons devant les tribunaux. Chaque fois nous réussissons, et chaque fois ils reviennent. Des gens qui sont en colère parce que nous gagnons. Ils veulent nous détruire» lance le patron barcelonais sans citer explicitement ces "gens". Leurs identités sont connues entre l’UEFA, l’affaire Negreira, le Real Madrid ou les ennemis de l’intérieur, ces socios mécontents à l’image de Víctor Font, ancien candidat à la présidence et possible candidat en 2026.

En septembre, celui-ci a même réclamé des élections anticipées pour l’année prochaine. «Chaque jour qui passe est pire que le précédent. Il y a moins de plans de travail, moins de gens compétents. Pour avoir un projet, c’est nécessaire d’avoir des gens compétents» avait notamment déclaré le principal opposant à Laporta. Ce dernier a donc profité de cette Assemblée générale pour tordre le cou aux cassandres. «Nous devons nous battre contre ces éléments d’où ils viennent. Je parle de ceux dans leur grotte, ceux qui sont en colère parce que nous avons gagné.» L’auditoire apprécie. Laporta est sorti sous des applaudissements nourris.