JT Foot Mercato : l’OM met le feu au mercato !

L’OM va à la pêche !

La suite après cette publicité

L’OM est à la recherche d’un attaquant et a jeté son dévolu sur Terem Moffi. Problème, le buteur du FC Lorient n’est pas intéressé par le projet olympien et privilégie l’OGC Nice. Une situation qui, selon nos infos, agace le président Pablo Longoria. Ce dernier envisage très sérieusement de remettre en question la signature de Bamba Dieng à Lorient. Car oui dans le sens inverse, les Merlus ont ciblé le Sénégalais pour remplacer leur meilleur buteur. Comme on vous l’a révélé, un accord a été trouvé et le l’attaquant était même attendu pour passer la traditionnelle visite médicale. Un nouveau rebondissement pour Bamba Dieng qui a déjà vécu un été mouvementé. Dans le même temps, la direction olympique négocie pour l’arrivée d’Ivan Ilic. La négociation est avancée pour un transfert à hauteur de 15M d’euros plus des bonus. Ce qui a fait la différence sur ce dossier, alors que le Torino est également intéressé, c’est l’accord de l’OM pour laisser le joueur finir la saison du côté de l’Hellas Vérone. Le club phocéen s’est aussi entendu avec Manchester City qui avait une clause leur permettant de passer devant tout le monde dans les négociations. Autre piste au milieu de terrain, le crack de l’OL, Mohamed El Arouch. Le joueur de 18 ans est considéré comme a plus grande promesse du centre de formation des Gones depuis Rayan Cherki, mais ce dernier est snobé par Laurent Blanc. Une situation qui agace le joueur et son entourage qui n’en peuvent plus. Selon nos informations, Rennes, l’OM et Nice sont entrés en contact avec le clan, El Arouch. Seul problème, le club rhodanien ne veut pas entendre parler d’un transfert, mais plus d’un prêt.

Le PSG en quête du remplaçant idéal !

Habitué à dépenser des sommes folles durant les mercatos, le PSG a vu ce rôle lui être volé par Chelsea cet hiver. Le seul mouvement à signaler est le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Un transfert qui n’a rapporté que 5 petits millions d’euros sans les bonus dans les caisses parisiennes. D’après L’Equipe, le budget mercato du club parisien ne s’élève qu’à 10M d’euros, en comptant les bénéfices rapportés par la vente de l’Espagnol. Ce qui réduit fortement la marge de manœuvre. La priorité est de trouver un remplaçant numérique à Sarabia avec des caractéristiques bien précises. Il faudrait aux Rouge et Bleu un gaucher de préférence pouvant repiquer dans l’axe. Un profil qui ne correspond pas à celui de Marcus Thuram, pourtant apprécié par le club de la capitale. De toute manière, l’attaquant français devrait bien rester du côté du Borussia M’Gladbach. Selon nos informations, le joueur de 25 ans a choisi de dire non aux offensives de Chelsea et devrait donc quitter le club allemand libre à l’issue de la saison. L’autre piste révélée par nos confrères de L’Equipe, c’est Rayan Cherki, la pépite de la formation lyonnaise. Le joueur de 19 ans est dans le viseur de Luis Campos depuis des années et il entre également dans le souhait de franciser un peu plus l’effectif du PSG. Une proposition a été formulée le week-end dernier et l’OL n’a pas fermé la porte selon les informations du quotidien français. Selon les informations du Parisien, en dehors d’un éventuel prêt, le club de la capitale ne mettra pas plus de 10 à 15 millions d’euros

À lire

BL : Dortmund vient à bout de Mayence dans le money-time et monte sur le podium

Les officiels du jour

Comme nous vous l’avions révélé, Ludovic Ajorque quitte le RC Strasbourg pour le FSV Mayence. Le buteur de 28 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026. "Les deux clubs se sont mis d’accord pour ne pas divulguer les modalités de transfert", précise le communiqué. Après six mois passés en prêt à Anderlecht, l’attaquant portugais Fábio Silva (20 ans) quitte les Mauves. Il vient d’être prêté au PSV. "Le PSV renforce sa ligne offensive avec Fábio Silva. L’attaquant portugais est prêté par Wolverhampton Wanderers FC et à noter que "le prêt de Ki-Jana Hoever, qui avait été prêté par le même club anglais en première partie de saison, sera immédiatement résiliée". C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Le défenseur brésilien de Benfica João Victor (24 ans) est prêté au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison. Arrivé au Portugal l’été dernier en provenance des Corinthians, le joueur n’a disputé aucun match cette saison avec les Aguias en championnat.