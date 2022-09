Raphaël Varane milite pour voir Olivier Giroud au Qatar

C'est désormais la mâchoire serrée que Didier Deschamps évoque, devant la presse, les performances remarquables d'Olivier Giroud. Un temps écarté par le sélectionneur des Bleus, l'attaquant de 35 ans a profité de l'absence de Karim Benzema pour faire son retour en bleu à l'occasion des échéances de septembre. Un signe en vue de la Coupe du Monde ? Didier Deschamps, lui, préfère ne pas s'emballer et souligne, sans détour, que l'équipe de France n'a pas eu besoin d'Olivier Giroud pour faire des résultats. Ambiance.

L'état d'esprit des coéquipiers du buteur milanais (5 buts en 9 matches cette saison), Kylian Mbappé ou Raphaël Varane, semble assez différent. Le défenseur central s'est d'ailleurs exprimé en conférence de presse, ce samedi. «C’est évidemment un joueur très important pour le groupe, de par son calme et son expérience. Il a cette envie comme un jeune de 18 ans qui arrive pour sa première sélection. Il a été d’un état d’esprit irréprochable. On connait son parcours, il a une énorme force mentale. C’est quelqu’un d’apprécié, respecté, évidemment on veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu,» a-t-il déclaré. Des mots qui ne devraient pas avoir trop d'impact sur la décision finale de Didier Deschamps, qui a martelé, lors de ce même point presse : «je n'implique pas les joueurs dans la sélection des joueurs. Ce n'est pas leur rôle.»