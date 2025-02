OM : Valentin Rongier prend aussi la défense de Medhi Benatia

Medhi Benatia ciblé par les instances ? Pour Valentin Rongier, c’est le cas. Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes est revenu sur beaucoup de sujets, notamment son importance dans le cœur du jeu de l’OM cette saison et la perte du brassard de capitaine. Il s’est également exprimé sur les sanctions auxquelles fait face son nouveau directeur du football, Medhi Benatia, après son expulsion à la fin du match de Coupe de France contre Lille.

La suite après cette publicité

«Je pensais qu’on en rajoutait parfois, parce qu’on est plongé dans le truc. Mais quand on voit les sanctions… Je ne sais pas si on peut parler d’acharnement, mais en tout cas, on sert d’exemple. On est moins indulgent avec nous. Quand on voit les images du président de Lille, qui descend en bord de terrain, qui touche l’arbitre et prend un mois… Alors que Medhi lui parle simplement, mais prend trois mois. Je ne comprends pas, personne ne comprend. Ce n’est pas à moi de juger cela, mais je trouve la sanction trop lourde», a expliqué Valentin Rongier en revenant sur l’événement. Une prise de position qui fait écho aux déclarations du club de son président, Pablo Longoria, après l’annonce de la sanction.