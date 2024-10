PSG : Ousmane Dembélé réintégré au groupe

Ousmane Dembélé a payé très cher son accrochage avec Luis Enrique. Écarté du groupe parisien pour le choc face à Arsenal hier soir (défaite 2-0), l’ailier international a été sanctionné après un échange musclé avec son coach à l’issue du match contre Rennes (3-1), mais également un retard à l’entraînement.

Cependant, L’Équipe nous apprend que l’affaire est terminée. Dembélé et Luis Enrique se sont expliqués et veulent passer à autre chose. L’échange a été positif, le joueur a accepté sa sanction et il sera réintégré au groupe pour le match du week-end prochain face à Nice.