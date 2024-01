Monaco : la réponse sèche de Thiago Scuro sur l’avenir d’Adi Hütter

Après la rencontre entre Marseille et Monaco (2-2), lors de la 19ème journée de Ligue 1, Thiago Scuro, directeur du football de l’AS Monaco, a répondu aux questions des journalistes de Canal+, notamment sur les rumeurs autour de l’avenir de l’entraîneur autrichien, Adi Hütter, à la tête du club monégasque. Pour rappel, selon les informations du journal L’Equipe, l’inconstance de Monaco en championnat a mis la pression sur le tacticien autrichien, au point de faire douter ses dirigeants. Mais pas de panique d’après Scuro.

«Je peux vous dire une chose, je peux dire une chose à nos supporters, c’est que je ne suis pas habitué à lire les journaux, du moins pas quotidiennement. C’est la première fois que j’entends parler de cela. Nous avons confiance en notre projet et toute équipe a des hauts et des bas. C’est un processus, nous avons confiance en le leadership d’Adi et nous savons que nous allons continuer à progresser», a déclaré le dirigeant monégasque au micro de Canal+