Bayern : Joshua Kimmich pas contre un départ à l’avenir

Interviewé par So Foot, le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a évoqué son avenir en Bavière. L’Allemand de 27 ans qui est engagé avec le club munichois jusqu’en juin 2025, a expliqué qu’il avait envie un jour de quitter l’Allemagne pour aller jouer à l’étranger. « Ce serait un challenge intéressant. Je ne sais pas ce qui se passera dans quelques années, on verra. Je m'amuse beaucoup ici, mais j’y réfléchis, il y a toujours ce défi professionnel et personnel de découvrir un jour de nouveaux horizons », a déclaré Kimmich.

Au Bayern depuis 2015, l’international allemand a également raconté qu’il avait déjà été proche de quitter Munich. C’était lors de la saison 2016/2017, lorsque Carlo Ancelotti était à la tête de l’équipe et qu’il ne jouait pas. « À l'époque, quand je ne jouais pas autant que je l'aurais souhaité, j'ai pensé à quitter le club pendant un moment. Alors Carlo est parti, j'étais redevenu un joueur régulier, nous avons tout gagné et la question ne s'est plus jamais posée », a expliqué le milieu bavarois qui a disputé 39 matches cette saison avec les champions d'Allemagne, inscrit trois buts et délivré 12 passes décisives.