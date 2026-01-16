OL : Fonseca confirme le départ de Martin Satriano à Getafe
Hier, nous vous avons révélé sur notre site que Martin Satriano était sur le départ à Lyon. En effet, nous vous avons précisé que les Gones étaient en train de finaliser son transfert définitif avant de s’en séparer dans la foulée puisque Getafe est prêt à l’accueillir. Ce vendredi, l’attaquant n’était pas à l’entraînement.
En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé le départ imminent de son joueur. Ses propos sont relayés par le site olympique-et-lyonnais. «À part Rachid Ghezzal (adducteurs), tous les joueurs sont prêts. Malick Fofana devrait recommencer le prochain mois. Ce sera plus long pour Ernest Nuamah. Martin (Satriano) est à Getafe. Vous avez tous vu ce qu’il se dit sur lui. Avec l’arrivée d’Endrick, il aurait eu moins d’opportunités. Cette option convient au joueur, mais aussi au club»
