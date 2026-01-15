OL : Martin Satriano proche de rejoindre Getafe

Alors que nous vous révélions que l’Olympique Lyonnais cherchait à se séparer de Martin Satriano lors de ce mercato hivernal, ce dossier s’est accéléré ce jeudi soir. En effet, selon les dernières informations du quotidien Marca, que nous sommes en mesure de confirmer, le buteur lyonnais a de bonnes chances d’être prêté à Getafe dans les prochains jours.

D’après le média, l’OL, qui doit encore lever l’option d’achat de 5 M€ auprès du RC Lens, a accepté une offre de prêt avec option d’achat. Une belle opportunité pour l’attaquant de 24 ans de retrouver du temps de jeu, qui plus est après l’arrivée d’Endrick à Lyon. Le club espagnol doit malgré tout régler quelques problèmes liés à sa masse salariale. S’il parvient à faire de la place pour Satriano, le dossier pourrait alors être très vite bouclé.