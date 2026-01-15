L’OL veut faire partir Martin Satriano dès cet hiver !

C’était le pari de la dernière minute l’été dernier. Arrivé en prêt en provenance du RC Lens, Martin Satriano devait apporter de la profondeur à l’attaque lyonnaise. Six mois plus tard, le bilan est famélique. Avec seulement 3 buts et 1 passe décisive en 19 rencontres toutes compétitions confondues, l’international uruguayen n’a jamais réussi à s’imposer malgré un doublé marqué face au FC Nantes, ses deux seuls buts inscrits en Ligue 1 avec le club rhodanien.

Depuis, il a vu sa cote chuter drastiquement face à la concurrence, surtout depuis l’arrivée d’Endrick débarqué en prêt en provenance du Real Madrid. Désormais relégué dans la hiérarchie derrière le phénomène brésilien de 18 ans, qui vampirise le temps de jeu à la pointe de l’attaque et qui a marqué dès sa première apparition en Coupe de France face au LOSC, Satriano pourrait déjà quitter la cité rhodanienne. Et la direction lyonnaise a échafaudé un plan audacieux pour régler le problème.

L’OL pourrait l’acheter dès cet hiver… pour le vendre dans la foulée !

Contractuellement, Satriano est prêté par les Sang et Or avec une option d’achat obligatoire de 5 M€ conditionnée au maintien du statut professionnel du club (une simple formalité). L’OL est donc virtuellement déjà propriétaire du joueur pour l’été prochain. Mais selon nos informations, l’état-major rhodanien réfléchit très sérieusement à lever cette option d’achat dès cet hiver. L’objectif ? Devenir pleinement maître du destin du joueur immédiatement pour pouvoir le transférer définitivement dans la foulée, sans attendre juin. Une manœuvre financière qui permettrait à l’OL de retomber sur ses pieds financièrement ou, a minima, de limiter la casse.

Si l’expérience française est un échec, la cote de Satriano reste intacte à l’étranger. Son profil de guerrier plaît énormément de l’autre côté des Pyrénées où Valence et Gérone surveillent la situation, tout comme Oviedo, Elche et Levante à l’échelon inférieur. Selon nos informations, l’Espagne est aujourd’hui la destination la plus plausible à l’heure où l’on écrit ses lignes. En Italie, où l’ancien de l’Inter Milan garde l’image d’un gros talent, l’intérêt est également réel.

La Serie A s’embrase pour son ancien prodige

Selon nos informations, le Torino est très chaud sur le dossier. Sous l’impulsion de sa nouvelle direction sportive dirigée par Gianluca Petrachi, le club piémontais songe sérieusement à Satriano. L’opération est toutefois conditionnée au départ de Duván Zapata. Le Colombien, qui revient de blessure et pèse lourd sur la masse salariale, est en perte de vitesse, mais intéresse fortement le Genoa et Cagliari.

Le Toro n’est pas seul : Parme est aussi dans la course. Actuels 14es de Serie A, les Parmesans souffrent de gros problèmes offensifs et leur coach Cuesta valide totalement le profil de l’Uruguayen. Enfin, l’Hellas Vérone est venu aux renseignements pour sa mission maintien. À noter que le Genoa et Cagliari, un temps intéressés par Satriano, ont lâché l’affaire pour se concentrer sur d’autres pistes (dont celle menant à Zapata). La balle est dans le camp de l’OL, qui va sans doute accélérer dans sa démarche d’ici les prochains jours. Une chose est sûre, si cela arrive, cela sera tout bénéfice pour la direction du RC Lens qui récupérerait plus rapidement que prévu les 5 M€ promis en fin de saison.