Un joueur du Zenit a failli se faire kidnapper

International russe (20 capes, 3 buts), l’ailier Andrey Mostovoy (27 ans) est une référence dans son championnat. Cadre du Zenit Saint-Pétersbourg avec qui il a remporté le championnat russe à 4 reprises, le natif d’Omsk réalise un joli début de saison avec 5 buts et 4 passes décisives en 18 rencontres. Buteur ce dimanche avec le Zenit lors de la victoire contre le Dinamo Moscou (2-1), il a connu une drôle de mésaventure quelques jours plus tôt.

Dans la nuit du jeudi 23 octobre, Andrey Mostovoy avait été agressé dans la rue Viazovaïa. Deux hommes arrivés à bord d’un monospace ont tenté de le forcer à monter dans leur véhicule. Le joueur a réussi à les repousser avec l’aide du hockeyeur Alexander Grakun.