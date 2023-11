Man City : coup dur pour John Stones

Mardi soir, Manchester City s’est assuré de disputer le tour suivant de la Ligue des champions en écrasant les Young Boys de Berne (3-0) à l’Etihad Stadium grâce à un doublé d’Erling Haaland et à une réalisation de Phil Foden. Malgré la qualification empochée, les Citizens ont perdu sur blessure John Stones qui devrait «être absent un certain temps» à en croire les propos de Pep Guardiola à l’issue de la rencontre. Composant la charnière centrale aux côtés de Ruben Dias, le défenseur anglais de 29 ans a été contraint de céder sa place à la mi-temps à Nathan Aké, victime d’un problème musculaire.

«John (Stones ndlr) a senti une blessure à nouveau. Je suis vraiment désolé pour lui parce qu’il est incroyablement professionnel et qu’il s’engage à nouveau. C’est une grande perte pour nous. John est très important pour ce qu’il fait, mais il va récupérer, la saison est longue et il reviendra plus fort», a regretté le technicien espagnol au micro de TNT Sport. Un véritable coup dur pour l’international anglais (69 sélections, 3 buts) à quelques jours de l’annonce de la liste de Gareth Southgate dans le cadre de la trêve internationale de novembre. À noter que l’ancien joueur d’Everton a déjà manqué les sept premiers matchs de la saison en raison d’une blessure à la hanche…