José Callejon signe à Grenade !

Après neuf saisons en Serie A, José Callejon rentre en Espagne. Sans club depuis son départ libre de la Fiorentina avec qu'il a passé deux saisons (55 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), l'ancien attaquant du Napoli (219 matchs/67 buts/18 passes décisives) rejoint le Grenade FC, en deuxième division, pour une saison.

La suite après cette publicité

Formé au Real Madrid, l'attaquant de 35 ans a fait un passage à l'Espanyol (3 saisons) avant de pouvoir jouer pour les Merengues durant deux années. Ex-international espagnol (5 sélections) a été champion d'Espagne et vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2012 avec le Real, mais également vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2014 et double vainqueur de la coupe d'Italie en 2014 et en 2020.