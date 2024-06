PSG : Milan Skriniar bluffé par Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à l’Equipe, le défenseur du PSG Milan Skriniar a évoqué sa saison mitigée dans son nouveau club. Il en a aussi profité pour évoquer sa première et dernière saison aux côtés de Kylian Mbappé qui a donc officiellement rejoint le Real Madrid. Le défenseur slovène n’a pas manqué de qualifier son ex-coéquipier de meilleur joueur du monde et d’expliquer à quel point il avait été bluffé par son niveau.

«Si Mbappé est le meilleur joueur du monde ? Oui. Je l’ai côtoyé à l’entraînement un an et j’ai vu ce qu’il était capable de faire. C’est le meilleur joueur du monde», a-t-il lancé. De quoi flatter Kylian Mbappé qui va donc maintenant devoir impressionner ses nouveaux coéquipiers du Real Madrid et choquer ses adversaires en Liga.