France-Croatie : la réaction à chaud d'Aurélien Tchouaméni

Après des performances XXL au mois de mars sous le maillot bleu, Aurélien Tchouaméni a vécu un stage beaucoup plus compliqué en ce mois de juin, même s'il figure parmi ceux qui ont sauvé les meubles à quelques mois de la Coupe du monde, au Qatar. Le néo-milieu de terrain du Real Madrid s'est exprimé après la défaite contre la Croatie (0-1) et a reconnu quelques défaillances.

«C'est sûr qu'en venant à ce rassemblement, on avait d'autres ambitions. Mais, il ne faut pas s'inquiéter, on a été défaillant, on se doit de faire mieux avec le maillot de l'équipe de France. Cela n'a pas été le cas, il faudra travailler. On a joué un peu des matches de préparation, le coach a voulu tester des choses. Il y a des circonstances atténuantes, même si on ne cherche pas d'excuses. Il ne faut pas s'affoler, on sera tous mieux au prochain rassemblement», a expliqué Tchouaméni sur La Chaîne L'Équipe.