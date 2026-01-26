Manchester United : Michael Carrick fait débat malgré ses débuts exceptionnels !

Michael Carrick démarrait son aventure en tant qu’entraîneur intérimaire des Red Devils avec un sacré calendrier. Pour sa première, l’ancien milieu de terrain avait tout simplement un derby mancunien au programme, rien que ça. Un choc que son équipe a finalement remporté, sur le score de 2-0, lui permettant de récolter quelques premiers éloges dans les médias, et surtout, de redonner le sourire à beaucoup de monde du côté d’Old Trafford, où l’ambiance était assez morose depuis le début de la saison.

Pour son deuxième match en tant qu’entraîneur de Manchester United ce week-end, il avait un nouveau gros morceau en face : Arsenal, le leader du championnat. Et là aussi, la bande de Bruno Fernandes a pris le meilleur sur un rival qui était a priori supérieur, avec une victoire 3-2 en terres londoniennes. Deux matchs face à des cadors du championnat et deux victoires donc pour les premiers pas de Carrick sur le banc, du jamais vu depuis très longtemps à Manchester. L’ancien joueur mancunien a aussi changé des choses, comme un retour à une ligne de 4 derrière, et un retour de Kobbie Mainoo dans l’équipe notamment.

Carrick n’a pas (encore) convaincu tout le monde

Forcément, le tacticien anglais est encensé. A commencer par ses joueurs. « Il connaît cette sensation ; il connaît ce qu’est l’amour pour United. Il sait ce que les fans veulent ressentir. Il a essayé de nous l’inculquer à chaque instant, il a essayé de nous faire comprendre en quelques instants et de dire "tout le monde est contre nous", donc je pense que nous sommes plus unis maintenant », a confié Matheus Cunha, auteur du but de la victoire face aux Gunners. Forcément, des questions sur son avenir à long terme se posent : pourquoi ne pas lui proposer le poste d’entraîneur de façon définitive ? Interrogé à ce sujet, le principal concerné a tenu à calmer le jeu : « je suis ici pour faire un travail. Il ne faut pas s’enflammer. Je profite et je vais continuer de faire ce que je peux ».

« Personne n’aurait choisi Carrick pour être le coach de Manchester United, mais maintenant ? », s’interroge par exemple la BBC sur la possibilité de le voir rester sur le banc à terme. Chez les consultants et anciens joueurs, on est plutôt divisé. « Je suis absolument bluffé par ce que j’ai vu en huit jours. Michael Carrick mérite un immense crédit, tout comme les joueurs pour ce qu’ils ont accompli », s’est enflammé Gary Neville, alors que son ancien coéquipier Roy Keane a tout de même tenu à remettre l’église au milieu du village : « deux grandes performances mais n’importe qui peut gagner deux matchs. Même si United gagne tous les matchs jusqu’à la fin de la saison, je ne lui donnerai quand même pas le poste. Je ne serais toujours pas convaincu qu’il est l’homme qu’il faut. Absolument pas. Ils ont besoin d’un plus grand manager, plus expérimenté ». Quoi qu’il en soit, le débat est lancé !