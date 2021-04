LdC : Chelsea, Manchester City et le Real Madrid exclus des demi-finales ?

La suite après cette publicité

Depuis le lancement officiel du projet de Super League, dans la nuit de dimanche à lundi, les spéculations concernant l'édition actuelle (2020-2021) de la Ligue des Champions vont bon train. Les clubs fondateurs de cette ligue fermée encore engagés dans le dernier carré de la C1 (Chelsea, Manchester City, Real Madrid) pourront-ils disputer leur demi-finale et poursuivre la compétition normalement ? Seront-ils sanctionnés et disqualifiés avec effet immédiat ? Difficile de répondre avec certitude à cette question à l'heure actuelle.

Simon Evans, journaliste pour Reuters, explique en tout cas ce lundi sur Twitter que Jesper Moller, président de la fédération danoise de football (DBU) et membre du comité exécutif de l'UEFA, s'attend à ce que Chelsea, le Real Madrid et Manchester City soient expulsés des demi-finales de Ligue des Champions, et ce dès ce vendredi. Si cela venait à se confirmer, une telle annonce pourrait encore un peu plus secouer le monde du football, et peut-être également profiter au Paris Saint-Germain, seul club encore en lice en C1 à ne pas avoir adhéré à ce projet de Super League.

UEFA's Danish exco member Jesper Moller says he expects Chelsea, Real Madrid and Man City to be kicked out of CL semis this week: "The clubs must go, and I expect that to happen on Friday. Then we have to find out how to finish (this season's) Champions League tournament"