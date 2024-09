Schalke 04 à Madrid pour recruter Raul

Seizième (sur dix-huit) du classement de la deuxième division allemande, Schalke 04, club légendaire de Bundesliga, est au plus mal. Sans entraîneur depuis la défaite face à Darmstadt (5-3 alors que l’équipe menait 3-0), la formation qui a vu passer Mesut Özil, Julian Draxler ou Leroy Sané se cherche un nouveau technicien.

Et selon Relevo, Schalke 04 rêve toujours de faire revenir un ancien joueur de la maison. Et pas n’importe lequel. Le média espagnol nous apprend que deux dirigeants allemands se sont tendus à Madrid afin de présenter leur projet à la légende du réal Madrid, Raul. Passé par Schalke 04 entre 2010 et 2012, l’Espagnol entraîne aujourd’hui la Castilla et Relevo explique qu’il sera très difficile de le pousser à partir. Surtout pour rejoindre un club à la dérive.