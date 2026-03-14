Angers s’offre le prometteur Isaac Sadila

Angers s’est offert les services du prometteur Isaac Sadila, milieu de terrain défensif de 14 ans qui arrivera en provenance du Racing Club de France cet été. Le joueur né en 2011 intégrera le centre de formation et les U17 Nationaux la saison prochaine, annonce le club angevin dans un communiqué.

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Suivi par de nombreux grands clubs français, Sadila a finalement signé un contrat aspirant avec le club scoïste. Nice, Amiens, le Paris FC, Lens, ou encore Lille le suivaient, mais c’est finalement le projet d’Angers qui a retenu son attention. Puissant physiquement et très à l’aise techniquement, Sadila mesure déjà 1m89.