CF Montréal : Erik Hurtado transféré après avoir refusé de se faire vacciner

Arrivé en février dernier, Erik Hurtado, attaquant de 30 ans, a déjà quitté son club du CF Montréal. En cause, son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, comme l’a confirmé le club canadien dans un communiqué : « Erik nous a confirmé qu’il n’était pas confortable de recevoir le vaccin, alors nous avons conclu cet échange qu’on considère très satisfaisant », a déclaré Olivier Renard, directeur sportif du club.

La suite après cette publicité

Il a également ajouté qu’il y avait « de l’intérêt pour Erik au cours des dernières semaines, et même si nous étions satisfaits de son travail avec le Club, nous avons écouté les offres. N’étant pas vacciné contre la Covid-19, sa situation était problématique et nous avons commencé à considérer une transaction lorsque nous avons obtenu les certitudes que nous pourrions être de retour à Montréal. » Après six mois, Erik Hurtado quitte donc déjà son équipe. Il rejoint Colombus Crew contre un peu plus de 168 000€.