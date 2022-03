Premier League : service minimum pour Liverpool contre West Ham, Man City sous pression

D'une pierre deux coups. Ce samedi, les Reds se sont imposés contre West Ham (1-0) pour le compte de la 28ème journée de Premier League. Les joueurs de Jürgen Klopp reviennent ainsi à trois unités du leader Manchester City, à quelques heures d'un derby de Manchester s'annonçant bouillant (dimanche, 17h30), tout en prenant leur revanche sur les Hammers, victorieux à l'aller (3-2) à Londres. Après un vibrant hommage rendu par Anfield et les acteurs du jeu en soutien à l'Ukraine, attaquée par la Russie, les deux formations ont livré une partie rythmée et engagée.

Mohamed Salah a rapidement échoué devant Łukasz Fabiański (2e) avant de manquer de précision dans la surface (12e), alors que le principal danger côté Hammers se nommait Michail Antonio, obligeant Alisson à se déployer à deux reprises (14e, 22e). La lumière est venue des pieds de Sadio Mané, à l'affût sur un tir-centre de Trent Alexander-Arnold, meilleur passeur du Royaume de Sa Majesté (11 assists) devant son coéquipier égyptien. Le score n'a ensuite pas bougé avant la pause, la faute à Aaron Cresswell (38e) puis TAA quelques instants plus tard (39e), auteurs de deux superbes sauvetages sur leur ligne.

Liverpool pas dans un grand soir, West Ham n'en profite pas

Au retour des vestiaires, West Ham a rapidement pris un coup derrière la tête en voyant Jarrod Bowen, l'un de ses meilleurs joueurs cette saison, sortir sur blessure après un contact avec Andy Robertson (53e). Titulaire dans le trio offensif, Luis Diaz a lui fait forte impression au cours de cette rencontre. Comme un poisson dans l'eau, il est apparu très impliqué défensivement, notamment dans le contre-pressing, tout en étant intenable offensivement, à l'image de ce rush de 60 mètres irrégulièrement stoppé par un Kurt Zouma toujours chahuté (31e). Il a aussi manqué de précision, comme sur cette action collective de classe (37e), à plusieurs reprises (64e, 75e).

La bande de David Moyes pourra elle regretter son manque de tranchant dans la zone dangereuse. Exemple le plus frappant, un gros raté de Manuel Lanzini (69e), pourtant à bout portant des cages gardées inviolées pour la 14ème fois de l'exercice 2021-2022 par le gardien brésilien des Reds en championnat. Michail Antonio a lui trop tergiversé (80e). Une fois de plus, quand Sadio Mané marque, Liverpool ne perd pas cette saison et non, la course au titre n'est pas terminée en Premier League grâce à ce 7ème succès de rang. WHU voit de son côté des points précieux s'envoler dans sa quête d'Europe et de Ligue des champions. La fin de saison promet.