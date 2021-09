Enzo Crivelli prêté à Antalyaspor

Arrivé à l'Istanbul Basaksehir en provenance de Caen à l'été 2019 pour 4 millions d'euros et un contrat de trois ans avec l'option d'une saison supplémentaire, Enzo Crivelli (26 ans) quitte le club d'Istanbul après deux saisons passées au sein de la formation turque. L'ex-international Espoirs français reste malgré tout en Süper Lig puisqu'il est prêté avec une option d'achat estimée à 2,5M€, ce lundi, à Antalyaspor, comme nous vous le révélions il y a quelques jours.

«Détendez-vous, Enzo est là ! Notre club a signé un contrat de prêt d'un an avec Enzo Crivelli. Nous souhaitons la bienvenue à notre footballeur et lui souhaitons du succès sous notre écusson rouge-blanc.» indique ainsi le club de la côte turquoise pour officialiser l'arrivée de l'ancien attaquant de Bordeaux. Sous contrat avec Basaksehir jusqu'en juin 2022, l'ancien Angevin, champion de Turquie en 2020, laisse le club stambouliote en pleine crise (3 défaites en autant de rencontres) et rejoint donc le Brésilien Naldo, le Turc Nuri Sahin et l'Italien Andrea Poli à Antalyaspor. Sur les bords du Bosphore, l'ex-Bastiais avait participé à 66 matches pour treize buts en championnat.