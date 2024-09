Ligue 1 : Monaco recolle en tête après son succès probant contre Le Havre

En attendant le premier choc des Olympiques de cette saison entre Lyon et Marseille en clôture de la 5e journée de Ligue 1, les amateurs du championnat de France avaient rendez-vous au stade Louis II pour assister à la rencontre entre l’AS Monaco et Le Havre, ce dimanche. En pleine bourre ces temps-ci à l’image de son succès prestigieux contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, le club princier recevait son homologue normand avec l’ambition de confirmer son excellent début de saison. Surtout, les hommes d’Adi Hütter pouvaient provisoirement revenir à hauteur du PSG, toujours leader du championnat. Pour se montrer à la hauteur de leurs ambitions, les Monégasques devaient prendre le meilleur sur une équipe havraise revancharde après sa défaite contre Toulouse, le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Si le coach autrichien décidait de laisser plusieurs de ses tauliers au milieu sur le banc (Zakaria, Akliouche, Ben Seghir), il donnait sa chance à Ilenikhena, auteur d’une entrée de fracassante contre le Barça. Alors que l’on attendait le Franco-Nigérian, c’est une autre recrue qui lui volait la vedette, à savoir Teze. Oublié au second poteau, l’ancien joueur du PSV Eindhoven profitait du centre d’un Minamino en bout de course pour pousser le cuir dans le but vide (1-0, 9e). Une ouverture du score somme toute logique au regard de la domination imposée par les Monégasques sur les premières minutes et des difficultés des Normands à se sortir du pressing adverse. Sous pression, le HAC guettait la moindre opportunité sur coup de pied arrêté. Si Opéri manquait de précision pour mystifier Köhn à bout portant à l’issue d’un corner joué en deux temps, avant d’être signalé hors-jeu (27e), Kuzyaev sanctionnait la défense monégasque d’un superbe enchaînement du droit sur une remise astucieuse de Touré (1-1, 29e).

À lire

L’AS Monaco d’Adi Hütter écrase tout sur son passage !

Monaco reste invaincu, Le Havre marque considérablement le pas

Les compteurs remis à zéro, Monaco repartait à l’assaut du but havrais. Remuant aux avant-postes, mais maladroit, Balogun trouvait la transversale de Desmas (33e). Impatient, le club de la Principauté commençait à bafouiller son football en multipliant les approximations techniques jusqu’au repos. Au terme d’une première période assez terne, Adi Hütter injectait du sang neuf en lançant Zakaria et Ben Seghir pour passer en mode ultra-offensif. Or, un nouveau frisson havrais se glissait dans le dos des défenseurs monégasques. Lancé dans la profondeur, Casimir prenait à revers l’arrière-garde asémiste et transperçait Köhn d’une frappe puissante. Une joie de courte durée pour l’attaquant du HAC, jugé en position illicite par le VAR (47e). Derrière, Monaco répliquait immédiatement par l’intermédiaire de Balogun, dont la tentative sur un corner venu de la droite passait de peu à côté de la cage de Desmas (49e). Jouant les coups à fond sur contre, Le Havre s’appuyait sur la pointe de vitesse de Casimir pour déstabiliser Monaco.

La suite après cette publicité

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 13 5 8 4 1 0 10 2 12 Le Havre 6 5 -3 2 0 3 7 10

Alerté de nouveau dans la profondeur, le numéro 23 du HAC éliminait Köhn, sorti loin de ses baises, avant de voir sa tentative être déviée en corner (56e). Une énième alerte pour une équipe de l’ASM qui éprouvait de grosses difficultés pour réagir avec une domination stérile. Il fallait un éclair de génie de Ben Seghir pour sortir Monaco de l’impasse. Décalé par Singo, le Marocain fixait la défense havraise avant d’ouvrir son pied aux 20 mètres pour nettoyer la lucarne de Desmas (2-1, 65e). Libéré, Monaco plaçait un nouveau coup d’accélérateur pour se mettre à l’abri. Peu en réussite jusqu’ici, Balogun parvenait enfin à mettre un terme à sa longue disette en ajustant Desmas à l’issue d’un bon décalage de Ilenikhena (3-1, 70e). Finalement, les choix payants d’Adi Hütter portaient leurs fruits puisque l’ASM s’assurait un nouveau succès en championnat pour revenir à hauteur du PSG en tête du championnat. Loin d’avoir déjoué, Le Havre manque l’opportunité de faire un bond au classement.