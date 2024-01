PSG : Javier Pastore est fan de Mbappé et Dembélé

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain, est revenu sur l’actualité francilienne. L’occasion pour l’Argentin d’encenser Kylian Mbappé, son ancien partenaire. «C’est un joueur qui fait la différence à chaque match. Il a beaucoup donné. On espère qu’ils la gagnent (la Ligue des Champions, ndlr) cette année là, mais sinon on va attendre les prochaines années des joueurs qui arrivent pour la donner aux supporters. C’est le plus important : ce n’est pas important quels joueurs la gagnent, mais que le club la gagne ! J’envoie toujours des messages à Kylian Mbappé quand il fait des grands matchs. C’est presque à tous les matchs ! (rires) Mais je parle à plein de joueurs», a ainsi avoué le joueur de 34 ans.

Relancé sur le cas Ousmane Dembélé, l’ex-Parisien s’est, là aussi, montré dithyrambique. «C’est un joueur fantastique, il est maigre comme moi (rires), il est plus vif que moi mais c’est toujours exceptionnel de le voir», a notamment déclaré l’intéressé. Pour conclure, Pastore a enfin évoqué les chances parisiennes sur la scène européenne. «Je pense que le PSG va y arriver. On a passé beaucoup d’années à la limite. Je pense que ça va arriver.» Le message est passé !