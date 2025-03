PSG : Nasser al-Khelaïfi annonce la couleur face à Liverpool

Moins de paillettes, mais plus de cohérence. Ces derniers mois, Luis Enrique a sans arrêt répété son optimisme à l’idée de faire du PSG une équipe plus forte, plus solidaire, plus caractérielle, que lorsque le club préférait collectionner les stars et faire gonfler ses recettes merchandising. Ses déclarations ont pourtant souvent suscité des débats, surtout quand Paris se trouvait au bord du vide en Ligue des Champions, à l’automne.

Sauf qu’en ce début d’année 2025, le vent a tourné, et personne ne reste vraiment indifférent en regardant jouer cette équipe, qui se distingue aujourd’hui par sa force collective extraordinaire, où chaque pièce du puzzle contribue à l’harmonie et l’expression générale. Cette polyvalence recherchée depuis de nombreux mois par Luis Enrique porte ses fruits, et ce sont ses individualités qui en ressortent grandies, à l’image d’Ousmane Dembélé, son plus bel ambassadeur, mais aussi ses soldats de l’ombre comme Joao Neves, Désiré Doué, Vitinha et d’autres. Même à l’étranger, Paris est redouté, et la rencontre face à Liverpool, mercredi, nous promet un véritable choc qu’attend avec impatience le patron parisien, Nasser al-Khelaïfi.

«On a les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année»

«Liverpool a été fantastique cette saison. On nous voyait déjà éliminé quand on avait seulement 4 points lors de nos trois premiers matchs de poules. Mais notre jeune, talentueux et nouveau groupe s’est unifié et a su se battre avec détermination. La nouvelle star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe et je suis fier de la façon dont nous avons transformé la philosophie de notre club en si peu de temps», se félicite le patron du PSG dans un entretien accordé à BILD et Welt. Au cours de cet entretien, NAK a également reconnu ses torts sur l’ancienne politique du club, qui se résumait à empiler les stats.

«Je reconnais ouvertement que le plan de 5 ans était une erreur, mais nous apprenons de nos erreurs. Après tout, on a réussi à atteindre trois demi-finales de C1 au cours des cinq dernières années, dont une finale. Si vous me demandez si notre objectif est d’absolument gagner la Ligue des champions (cette année), je dirais non. Si vous me demandez si nous voulons nous battre à chaque match, je vous réponds oui. Jouer un football offensif ? Oui aussi. Prendre du plaisir, également. On a les joueurs pour le faire, on a les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année, l’année prochaine ou dans huit ans. On a les bases pour construire une grande équipe pour l’avenir. » Également interrogé sur la possibilité d’affronter le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, NAK a répondu qu’il préférait affronter le Bayern Munich, qui accueillera d’ailleurs la finale à domicile. Peut-être l’heure de la revanche, cinq ans après les larmes de Lisbonne.