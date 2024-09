Claude Makélélé proche de retrouver un banc de touche

Une nouvelle aventure en Grèce pour Claude Makélélé. Le finaliste de la Coupe du monde 2006 est, en effet, proche de retrouver un banc de touche en rejoignant l’Asteras Tripolis, en Super Ligue. Le club, actuellement 5e du championnat, a séduit Makélélé, notamment grâce à un projet sportif plutôt ambitieux sur le plan national. Selon nos informations, la formation grecque, qui a déjà participé à deux reprises à la Ligue Europa et qui dispose de solides investisseurs, propose un contrat d’un an à l’ancien joueur du PSG et du Real Madrid (avec option d’une année supplémentaire). Le technicien de 51 ans amène dans ses bagages un certain Paul Clement, l’ancien adjoint de Carlo Ancelotti, mais aussi Raphaël Fèvre, ancien préparateur physique du PSG.

L’ancien international français (71 sélections) n’a plus entraîné depuis 2019 et la fin de son expérience du côté du KAS Eupen en Belgique, où il était arrivé en 2017, mais souhaitait retrouver un banc de touche. Makélélé (51 ans) avait également connu une courte expérience à Bastia (13 matches) en 2014 et deux autres expériences, cette fois-ci en temps qu’adjoint, au Paris Saint-Germain puis à Swansea City. Les discussions continuent cet après-midi entre les différentes parties et un accord pourrait être trouvé dans la soirée.