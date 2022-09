L'incroyable armada offensive du Brésil

La suite après cette publicité

Juste avant l'Euro organisé en 2021, la planète football bavait sur le trio d'attaque français Benzema-Mbappé-Griezmann. Au final, les trois Tricolores n'ont pas vraiment terrorisé les défenses adverses et ont même plié bagage dès les huitièmes de finale. Cette année, ce n'est pas la France, pourtant tenante du titre, qui impressionne, mais le Brésil. La Canarinha vient de remporter sept de ses huit matches disputés en 2022. Et avec la manière. Après avoir giflé le Paraguay (4-0), le Chili (4-0), la Bolivie (4-0), la Corée du Sud (5-1), le Japon (1-0) et le Ghana (3-0), les Auriverdes se sont amusés avec la Tunisie (5-1).

Un festival de buts inscrits grâce à un secteur offensif tout simplement exceptionnel. Alors que des joueurs tels que Gabriel Jesus, Philippe Coutinho ou Gerson ont été laissés à la maison, Tite peut compter sur un nombre incalculable de cartouches offensives : Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham United), Antony (Manchester United), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar Jr. (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelone), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid).

Tite a l'embarras du choix

Autant de grands noms dont la majorité affiche un état de forme resplendissant. Neymar est impliqué sur 22 buts en 13 matches, Richarlison a été décisif contre la Tunisie après son doublé face au Ghana, les ailiers Antony et Raphinha continuent de dynamiter les défenses et Tite se paie même le luxe de faire chauffer le banc de touche à Vinicius Junior. Après le fiasco de 2018, le Brésil apparait bien plus armé en attaque. D'ailleurs, Neymar ne cache pas sa satisfaction de voir plusieurs jeunes pépites montrer le bout de leur nez.

«Je pense que plus on a de bons joueurs de qualité en sélection, mieux c'est. Tout le monde est content et nous aussi. Les jeunes sont bons. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, Ils sont jeunes, mais ils ont déjà beaucoup d'expérience. Ils jouent déjà dans les meilleurs championnats du monde. Tout le monde sait le poids que représente le fait de jouer en sélection, mais ils sont incroyables. Ce sont de grands joueurs avec une tête bien faite», a-t-il déclaré en zone mixte. Fort devant, le Brésil sait aussi faire jouer ses offensifs en équipe. «Quand les gars de devant travaillent comme ils l'ont fait aujourd'hui, mais aussi contre le Ghana, c'est-à-dire attaquer immédiatement le ballon, c'est plus confortable pour nous de jouer ainsi. On peut défendre en avançant, ce qui est nettement mieux pour un défenseur. C'est le bon chemin à suivre», s'est félicité Danilo. La Seleção sera-t-elle inarrêtable ?