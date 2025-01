PSG : Daniel Riolo massacre Doué et Barcola

Hier soir, le Paris Saint-Germain a frôlé l’humiliation. Le club de la capitale a dû attendre la 88e pour inscrire le but de la victoire lors de son 16e de finale de Coupe de France contre la modeste équipe d’Espaly, pensionnaire de N3. Les joueurs de Luis Enrique n’ont pas vraiment été à la hauteur et Daniel Riolo s’est lâché sur deux d’entre eux. À commencer par Barcola. «Ça doit faire un mois que je n’ai pas prononcé son nom… Donc on peut tranquillement dire que Barcola est archi-nul ce mercredi? Et que ses contrôles de balle et que tout ce qu’il fait depuis très longtemps maintenant est très mauvais ?», a-t-il déclaré, avant de se montrer bien plus incisif sur Désiré Doué.

«Désiré Doué, que j’ai beaucoup félicité ces derniers temps pour sa prise d’initiative et son caractère, ce mercredi il m’a montré des choses inquiétantes. Il a été extrêmement prétentieux, il a joué prétentieux. Il s’est pris pour le Neymar des pires moments de Neymar. Genre je vais dribbler trois mecs, je vais leur montrer à ces gamins, à ces paysans de National 3… (…) Ce qu’il m’a montré ce mercredi si je suis Luis Enrique, et je ne le suis pas, je le prends et on fait un petit discours d’humilité.» C’est dit.