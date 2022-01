Barça : Gerard Piqué dézingue Toni Freixa

Ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa a réussi à s’attirer les foudres d’une star de l’équipe entraînée par Xavi. Freixa a en effet posté un tweet (qu’il a depuis effacé) critiquant les mauvaises habitudes alimentaires de certains joueurs. « Entrecôte avec frites, oeuf au plat, bière et crêpe au Nutella. Pouvez-vous imaginer un footballeur professionnel en train de manger ça ? Je demande un hein, je ne généralise pas ».

Un tweet que le défenseur du Barça Gerard Piqué a visiblement pris pour une attaque. Et il l’a fait savoir. « Tu t'es trompé sur l'entrecôte... c'était du saucisson. Tout le reste est ok ! Et maintenant je vais faire un gin-tonic à ta santé ! Tu peux supprimer les tweets maintenant, honte à toi. »